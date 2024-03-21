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В возрасте 88 лет скончался актер Майкл Эммет Уолш
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:40

В возрасте 88 лет скончался актер Майкл Эммет Уолш

В возрасте 88 лет умер американский актёр Майкл Эммет Уолш, сыгравший одну из ролей в фильме "Бегущий по лезвию" 1982 года. По официальной версии он скончался вследствие остановки сердца.

На счёту актёра более 200 проектов, которые завоевали известность и любовь по всему миру, это и ранее упомянутый фильм "Бегущий по лезвию", сериал-антология "Байки из склепа", а также "Секретные материалы".

О смерти актёра стало известно 19 марта 2024 года в одной из больниц штата Вермонт. Актёр ушёл из жизни перед собственным днём рождения. 22 марта Уолшу исполнилось бы 89 лет.

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