Гай Ричи снимет новый проект, основанный на сериале "Рэй Донован"

Автор фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" английский режиссер Гай Ричи выступит постановщиком и продюсером нового проекта, основанного на успешном телевизионном сериале "Рэй Донован".

Сериал "Рэй Донован" вышел в 2013 году и повествует о человеке, который незаконными методами решает проблемы богачей и знаменитостей.

Гай Ричи известен своими фильмами про гангстеров и простых бандитов. Его успешная лента "Джентельмены" обзаведётся сериалом на площадке Netflix. Также 25 апреля в российский прокат выйдет новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел".