Гай Ричи снимет новый проект, основанный на сериале "Рэй Донован"

Автор фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" английский режиссер Гай Ричи выступит постановщиком и продюсером нового проекта, основанного на успешном телевизионном сериале "Рэй Донован".
Сериал "Рэй Донован" вышел в 2013 году и повествует о человеке, который незаконными методами решает проблемы богачей и знаменитостей.
Гай Ричи известен своими фильмами про гангстеров и простых бандитов. Его успешная лента "Джентельмены" обзаведётся сериалом на площадке Netflix. Также 25 апреля в российский прокат выйдет новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел".
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.