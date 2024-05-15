Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько ранений в ходе покушения. Но раненному премьеру уже начали поиск возможной замены. Об этом сообщило новостное издание Dennik N.
По информации из статьи в издании, у словацкого правительства есть четыре вице-премьера на замену Фицо. Предполагается, что полномочия премьер-министра государства будет исполнять нынешний словацкий глава Министерства обороны Роберт Калиняк.
Ко всему прочему, на данную политическую должность претендуют еще три кандидата: Денис Сакова (министр экономики), Петер Кмец (зампред правительства по плану использования еврофондов), Томаш Тараба (министр окружающей среды).
Фото: flickr.com/Andrej Klizan
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