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Фицо готовят замену, пишет издание Dennik N
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 18:35

Фицо готовят замену, пишет издание Dennik N

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько ранений в ходе покушения. Но раненному премьеру уже начали поиск возможной замены. Об этом сообщило новостное издание Dennik N.

По информации из статьи в издании, у словацкого правительства есть четыре вице-премьера на замену Фицо. Предполагается, что полномочия премьер-министра государства будет исполнять нынешний словацкий глава Министерства обороны Роберт Калиняк.

Ко всему прочему, на данную политическую должность претендуют еще три кандидата: Денис Сакова (министр экономики), Петер Кмец (зампред правительства по плану использования еврофондов), Томаш Тараба (министр окружающей среды).

Фото: flickr.com/Andrej Klizan

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