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Тодд Говард попросил создателей сериала по одноименной вселенной не раскрывать важных сюжетных деталей новой игры из серии
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:27

Тодд Говард попросил создателей сериала по одноименной вселенной не раскрывать важных сюжетных деталей новой игры из серии "Fallout"

Американский игровой разработчик и исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios Тодд Говард лично попросил создателей сериала по вселенной "Fallout" не раскрывать важных подробностей новой игры в серии "Fallout", которая носит номерную пятую часть.

Люди, ответственные за шоу, обещали не использовать сюжетных элементов нового проекта Bethesda Game Studios .

Уже известно, что на стриминговой платформе Prime Video появится новый сериал по вселенной известной игровой серии "Fallout". Среди создателей и продюсеров сериала значатся: Лиза Джой и Джонатан Нолан. Премьера первой серии шоу состоится на Prime Video 12 апреля 2024 года.

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