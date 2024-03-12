Тодд Говард попросил создателей сериала по одноименной вселенной не раскрывать важных сюжетных деталей новой игры из серии "Fallout"

Американский игровой разработчик и исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios Тодд Говард лично попросил создателей сериала по вселенной "Fallout" не раскрывать важных подробностей новой игры в серии "Fallout", которая носит номерную пятую часть.
Люди, ответственные за шоу, обещали не использовать сюжетных элементов нового проекта Bethesda Game Studios .
Уже известно, что на стриминговой платформе Prime Video появится новый сериал по вселенной известной игровой серии "Fallout". Среди создателей и продюсеров сериала значатся: Лиза Джой и Джонатан Нолан. Премьера первой серии шоу состоится на Prime Video 12 апреля 2024 года.
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