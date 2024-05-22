В немецком городе Бонне неизвестный предпринял попытку за рулем автомобиля нанести повреждения зданию генерального консульства РФ. Об этом сообщили постоянные российские представители в ФРГ в официальном Telegram-канале.
Сотрудники органов правопорядка задержали мужчину и увезли его в участок. Конкретный мотив преступника остается неизвестным. Предполагается, что водитель находился в нетрезвом состоянии и не контролировал собственные действия в связи с этим.
Ранее подобная ситуация произошла в Дублине, когда местный житель протаранил ворота российского посольства на грузовой машине.
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