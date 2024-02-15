В аэропорту Шереметьево нашли предмет, похожий на взрывчатку

В аэропорту Шереметьево в ручной клади одного из пассажиров обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. Об этом мгновенно были осведомлены сотрудники правоохранительных органов, Росгвардия и др.

Пассажиров отвели как можно дальше от места, где был обнаружен потенциально опасный предмет. Но как позже сказали специалисты - предмет не представляет собой опасности.

После выяснения всех обстоятельств, работа на терминале продолжилась.

Подобные ситуации случаются не часто. В подобных случаях - сотрудники таможенных служб обязаны мгновенно проявить бдительность. Даже если предмет отдаленно напоминает взрывное устройство, его необходимо тщательно проверить, часто говорят опытные таможенники.