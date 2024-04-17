Однообъемник, разработанный при участии европейского офиса Exeed и дизайн-студии Chery из Шанхая, обладает футуристическим дизайном и называется Fusion Luxury. Изображения рендеров демонстрируют стремительный силуэт и огромные задние двери, обеспечивающие доступ к третьему ряду сидений. Стилистика E08 является эволюцией фирменной дизайнерской философии Exeed, известной как "Эстетика ветра", которая ранее использовалась на седане Sterra ES.
Минивэн напоминает авиалайнер и обладает оптикой с L-образными блоками и пиксельными панелями спереди, а также классической "люстрой" западного образца в виде решетки радиатора. Этот дизайн олицетворяет соединение различных культур, подобно подходу, используемому в модели Geely LEVC L380.
В отличие от Exeed E08, который на данный момент представляет собой концепт, L380 уже готов к выпуску в этом году, начиная с продаж в Китае и затем в Европе, сообщает Motor.
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