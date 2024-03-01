НАТО боится прямого ответа Москвы, поэтому не вводит войска на Украину, считает военный эксперт Евсеев

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что НАТО боится вводить войска на Украину из-за возможности прямого ответа Москвы на подобные действия.
Но нельзя отрицать того факта, что военные НАТО все равно присутствуют на Украине. Но речь идёт не о полноценных армиях или крупных вооружённых формированиях, а об небольшой группе людей, являющихся военными экспертами, а именно советниками украинских командующих и вооружённых сил.
Именно поэтому ЕС и США действуют исподтишка, хотя существуют доказательства того, что натовские силы иногда принимают непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заключил Евсеев.
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