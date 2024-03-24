Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
Evolute объявила цену на свой новый электрический кроссовер i-Jet, представив прайс-лист и открыв прием заказов
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:16

Evolute объявила цену на свой новый электрический кроссовер i-Jet, представив прайс-лист и открыв прием заказов

Среднеразмерный автомобиль i-Jet оснащен двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод, а также литий-железо-фосфатной батареей, обеспечивающей ему запас хода до 483 км по европейскому циклу WLTP.

Силовая установка i-Jet выдает впечатляющие 585 л. с. и 940 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за всего 4 секунды. Автомобиль обладает просторным интерьером и значительным объемом багажника, который может достигать 723 литра.

С ценой, начиная от 6 920 000 рублей, i-Jet предлагается в стандартной комплектации, включающей широкий набор комфортных и обеспечивающих безопасность функций. Однако благодаря различным программам скидок, его можно приобрести за 5 545 000 рублей.

Этот кроссовер стал пятой моделью Evolute на российском рынке, после уже выпущенных седана и трех других кроссоверов. Следующий проект в разработке — минивэн i-Van, сообщает Российская Газета.

Мир

Новое исследование предупреждает о сокращении населения Земли впервые со времен

Новое исследование предупреждает о сокращении населения Земли впервые со времен "Черной смерти"

Снижение рождаемости приведет к сокращению населения Земли в ближайшие десятилетия, согласно прогнозам ученых.

Читать полностью
Ученые из Польши провели исследование музыкальных предпочтений людей с ПРЛ

Ученые из Польши провели исследование музыкальных предпочтений людей с ПРЛ

Исследование, опубликованное в журнале "Psychology of Music" (POM), утверждает, что у людей с пограничным расстройством личности (ПРЛ) наблюдается низкая склонность к прослушиванию панк-рока.

Читать полностью

Общество

Врач Овчинников раскрыл неочевидные причины развития геморроя

Врач Овчинников раскрыл неочевидные причины развития геморроя

Врач Константин Овчинников указывает на связь между геморроем и различными образами жизни, включая частые посещения саун и бань.

Читать полностью
В Крыму разработали новый туристический автомаршрут

В Крыму разработали новый туристический автомаршрут

В национальном парке "Крымский" открыт новый автомобильный туристический маршрут через ущелье Уч-Кош, начиная от кордона "Грушевая поляна" и заканчивая кордоном "Красный камень" и Музеем партизанской славы.

Читать полностью

Новости