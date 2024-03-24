Evolute объявила цену на свой новый электрический кроссовер i-Jet, представив прайс-лист и открыв прием заказов

Среднеразмерный автомобиль i-Jet оснащен двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод, а также литий-железо-фосфатной батареей, обеспечивающей ему запас хода до 483 км по европейскому циклу WLTP.
Силовая установка i-Jet выдает впечатляющие 585 л. с. и 940 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за всего 4 секунды. Автомобиль обладает просторным интерьером и значительным объемом багажника, который может достигать 723 литра.
С ценой, начиная от 6 920 000 рублей, i-Jet предлагается в стандартной комплектации, включающей широкий набор комфортных и обеспечивающих безопасность функций. Однако благодаря различным программам скидок, его можно приобрести за 5 545 000 рублей.
Этот кроссовер стал пятой моделью Evolute на российском рынке, после уже выпущенных седана и трех других кроссоверов. Следующий проект в разработке — минивэн i-Van, сообщает Российская Газета.
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