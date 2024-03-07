Компания "Газпром" подала иск о взыскании более $900 млн с компаний Europol Gaz, Orlen и аудиторов Ernst and Young. Судебное заседание назначено на 10 апреля 2024 года.

Иск касается взыскания 710 млн долл. США и примерно 886 млн польских злотых (или около $223 млн). Ответчиками по делу являются консалтинговая корпорация Ernst and Young Global Limited (Великобритания) и польская компания Earnst and Young Sp. z oo Corporate Finance.

Варшава изъяла долю "Газпрома" в операторе польской части газопровода Ямал — Европа EuRoPol Gaz, оцениваемую в $580 млн. Из-за этого "Газпром" был фактически отстранен от участия в EuRoPol Gaz и запретил транзит российского газа по газопроводу.

"Газпром" лишен права распоряжаться долей в компании и получать от нее дивиденды. EuRoPol Gaz является совместным предприятием "Газпрома" и польской компании PGNiG, владеющим польским участком газопровода Ямал — Европа.





