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Ученые: пациенты с эпилепсией получают пользу от структурированных
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:21

Ученые: пациенты с эпилепсией получают пользу от структурированных "планов действий при приступах"

В ходе 16-недельного исследования 204 взрослых пациентов с эпилепсией обнаружено, что 98% участников считают необходимым, чтобы все пациенты с этим неврологическим заболеванием имели план действий при приступах (SAP), независимо от характера приступа. Эти планы позволяют пациентам безопасно управлять приступами, однако медицинские работники не всегда обсуждают их с пациентами.

Исследователи из Медицинского центра и колледжа медицины Университета Огайо обнаружили, что стандартизация структурированного SAP может помочь взрослым с эпилепсией безопасно управлять приступами.

Старший автор Лукреция Лонг отмечает, что простые обсуждения между работниками здравоохранения и пациентами о том, как управлять приступами с помощью плана действий при приступах, могут повысить знания и комфорт пациентов по этому вопросу.

Эпилепсия затрагивает около 3,4 миллионов взрослых в США, и до 56% пациентов испытывают неконтролируемые приступы. Неконтролируемые приступы могут привести к увеличению посещений скорой помощи, госпитализаций и времени, проведенного вне работы.

Сарита Матуру, соавтор исследования, подчеркивает, что большинство образовательных программ являются дорогостоящими и требуют много времени, в то время как SAP представляют собой эффективные, экономичные инструменты образования, позволяющие пациентам и партнерам по уходу активно участвовать в управлении состоянием.

Будущие исследования могут сосредоточиться на внедрении электронных SAP, использовании моделей улучшения процессов и создании клиник, специализирующихся на настройке индивидуальных планов действий при приступах.

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