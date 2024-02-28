Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 92,0425
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 99,9214
Постройка шести танкеров для проекта
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:41

Постройка шести танкеров для проекта "Арктик СПГ-2" остановлено

"Арктик СПГ 2" испытывает трудности в получении танкеров для отгрузке топлива из-за задержек в строительстве судов на верфи в Южной Корее. Передача трех судов, заказанных японской компанией Mitsui, откладывается из-за недостатка рабочей силы на заводе.

Три других танкера также поставлены на паузу — "Петр Капица", "Лев Ландау" и "Жорес Алферов". Сначала помешали санкции в 2022 году из-за СВО на Украине. Попытка построить танкеры от кипрских компаний Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping, также не прошла — санкции в итоге их также настигли как дочерние структуры "Совкомфлота"…

Для компании НОВАТЭК это может привести к задержкам в реализации проекта и снижению его эффективности, пишет "Коммерсант".

Мир

Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию

Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию

Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.

Читать полностью
Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда

Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил произвести нейтрализацию Калининграда, если Россия вступит в прямой конфликт с силами НАТО.

Читать полностью

Общество

Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран

Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.

Читать полностью
Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию

Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию

Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов.

Читать полностью

Новости