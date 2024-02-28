"Арктик СПГ 2" испытывает трудности в получении танкеров для отгрузке топлива из-за задержек в строительстве судов на верфи в Южной Корее. Передача трех судов, заказанных японской компанией Mitsui, откладывается из-за недостатка рабочей силы на заводе.
Три других танкера также поставлены на паузу — "Петр Капица", "Лев Ландау" и "Жорес Алферов". Сначала помешали санкции в 2022 году из-за СВО на Украине. Попытка построить танкеры от кипрских компаний Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping, также не прошла — санкции в итоге их также настигли как дочерние структуры "Совкомфлота"…
Для компании НОВАТЭК это может привести к задержкам в реализации проекта и снижению его эффективности, пишет "Коммерсант".
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