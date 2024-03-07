Прокуратура намерена добиваться ужесточения наказания в отношении двух приезжих, срезавших скальп с головы местного жителя Электростали

Прокуратура подала аппеляцию на приговор двоим приезжим с целью ужесточить наказание обоим фигурантам за нападение на молодого человека в Электростали: Илья Тайгуншоев и Зафар Разоков.
Ранее фигуранты распивали спиртные напитки около одного из бассейнов в Электростали. Они увидели двух мужчин, проходящих мимо. Разоков и Тайгуншоев спровоцировали конфликт с ними. Один из фигурантов достал нож и срезал часть волос и кожи с головы одного из участников драки. Пострадавший был госпитализирован.
Через несколько дней обоих приезжих, спровоцировавших драку, задержали и привлекли к уголовной ответственности за хулиганство, причинение вреда жизни и здоровью, а также использование ножа в качестве холодного оружия при совершении преступления. Двоих приговорили к 3,5 годам тюрьмы, а также возмещению ущерба потерпевшей стороне в размере 750 тысяч рублей.
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