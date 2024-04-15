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Британским туристам было объявлено предупреждение по поездкам в Египет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:33

Британским туристам было объявлено предупреждение по поездкам в Египет

Официальные ведомства Египта предупредили британских туристов о быстро меняющейся ситуации в стране и призвали быть бдительными, избегать опасных мест и следить за официальными рекомендациями.

Рекомендации также включают избегание поездок в пределах 20 км от границы Египта и Ливии, за исключением города Эль-Саллум.

Британцев также предупредили о высокой угрозе террористических атак во всем мире и призвали сохранять бдительность в Египте и Марокко. Невыполнение официальных рекомендаций может привести к аннулированию туристической страховки.

Российские туристы не получили подобных предупреждений, но Росавиация запретила использование воздушного пространства Иордании, Ирака и Израиля российским авиакомпаниям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Существует опасность закрытия неба для основных туристических направлений, таких как ОАЭ и Египет, сообщает Турпром.

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