Стало известно, что египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено"

Глава управления по туризму Египта Амр Элькади подтвердил, что система "все включено" остается популярной, особенно среди семей с детьми. Многие отели расширили выбор питания, добавив рестораны A la carte, что помогает сократить пищевые отходы и решить проблему излишков на шведском столе.

В то время как некоторые представители туриндустрии, такие как председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья, выступают за отказ от системы "все включено" в пользу опций à la carte, другие, включая отрасль в Турции, продолжают придерживаться традиционного подхода.

Тема обсуждается периодически, однако многие отели в Турции по-прежнему предлагают услуги по системе "все включено", привлекая туристов со всего мира, сообщает РИА Новости.