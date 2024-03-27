Египет планирует привлечь до 1,8 миллиона российских туристов в 2024 году

Глава Управления по туризму Амр Элькади сообщил о стабильной динамике прибытия российских туристов и планах по сотрудничеству с туроператорами для достижения поставленной цели.
Подчеркивается конкурентоспособность египетских курортов благодаря привлекательным ценам и новым разработкам. Кроме того, внимание уделяется развитию экскурсионного туризма в Каире и открытию новых мегакурортов на Средиземном море. Важным элементом стратегии привлечения туристов является проект "Путь Святого Семейства", который предлагает уникальные культурно-познавательные туры.
Для успешного продвижения нововведений на российском рынке, Египет планирует активно использовать цифровые медиа и сотрудничество с профильными СМИ, сообщает Центральная Служба Новостей.
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Ученые сравнили впечатления людей о времени, проведенном в городской среде и на природе, и обнаружили, что действия в естественном окружении ощущаются как более продолжительные.
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