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Египет планирует привлечь до 1,8 миллиона российских туристов в 2024 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:02

Египет планирует привлечь до 1,8 миллиона российских туристов в 2024 году

Глава Управления по туризму Амр Элькади сообщил о стабильной динамике прибытия российских туристов и планах по сотрудничеству с туроператорами для достижения поставленной цели.

Подчеркивается конкурентоспособность египетских курортов благодаря привлекательным ценам и новым разработкам. Кроме того, внимание уделяется развитию экскурсионного туризма в Каире и открытию новых мегакурортов на Средиземном море. Важным элементом стратегии привлечения туристов является проект "Путь Святого Семейства", который предлагает уникальные культурно-познавательные туры.

Для успешного продвижения нововведений на российском рынке, Египет планирует активно использовать цифровые медиа и сотрудничество с профильными СМИ, сообщает Центральная Служба Новостей.

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