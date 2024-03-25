В 2023 году поток российских туристов в Египет вырос на 40%, достигнув более чем 1,4 миллиона человек

Рост поездок российских туристов стал частью общего рекордного увеличения туристического потока в Египет, который достиг 14,9 миллиона человек, превысив даже показатель пикового 2010 года.
Продолжение этого тренда ожидается и в 2024 году, с ростом числа туристов на 8% за первые 50 дней года. Планируется привлечение еще большего числа российских туристов в 2024 году за счет расширения полетной программы авиакомпаний и улучшения инфраструктуры. Египет также активно работает над повышением качества туристического опыта и удобства путешествий к основным достопримечательностям, включая запуск высокоскоростного поезда между Хургадой и Луксором к концу 2025 года, сообщает Rata News.
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