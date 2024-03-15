Цены на отдых для россиян за рубежом в феврале 2024 года существенно возросли по сравнению с январем

Согласно данным Росстата, стоимость турпоездок в Египет увеличилась на 14,4%, в Турцию — на 10,9%, в ОАЭ — на 6,4%. Отдых в странах ближнего зарубежья также подорожал, включая Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию (на 5,2%), Казахстан и Узбекистан (на 4,5%), а также во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде (на 1,3%), а в Белоруссии подорожал на 0,8%.

Среди внутренних туристических услуг наиболее значительный рост цен наблюдается за проживанием в отелях, мотелях и хостелах (от 1% до 4,1%). Также выросли цены на путевки в санатории (на 1,1%) и на билеты в театры, музеи и на выставки (на 0,9%). Отдых на Черноморском побережье России и путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 0,6%. Автобусные экскурсии подорожали на 0,3%, а речные круизы на территории России на 0,2%.

В отличие от других видов туризма, цены на экскурсионные туры по России немного снизились на 0,2%, сообщает ТАСС.