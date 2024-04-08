18 июля состоится саммит при участии 50 европейских государств

18 июля текущего года пройдет Четвертый саммит Европейского политического сообщества. Место встречи также известно - Великобритания.
Если опираться на информацию от британской стороны, то на саммите соберутся лидеры 50 европейских государств, которые намерены обсудить ряд важных геополитических вопросов, а в особенности: вооруженный конфликт на Украине и методы борьбы с нелегальной иммиграцией.
Европейское политическое сообщество (ЕСП) было создано в 2022 году. Цель данной площадки заключается в том, чтобы решать совместно острые политические вопросы и взаимодействовать со странами, находящимися за пределами ЕС.
Если Нетаньяху прекратит боевые действия в секторе Газа, то он рискует своей должностью
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в своём личном аккаунте в соцсети X, что если Биньямин Нетаньяху завершит боевые действия в секторе Газа и не положит все усилия для проведения операции в Рафахе, то у него не будет мандата на продолжение нахождения на посту главы государства.
Юг Африки на пороге большой засухи. президент Зимбабве объявил о режиме национального бедствия
Юг Африки на пороге большой засухи: что можно противопоставить стихии
"Роскосмос" готовит фильм о повреждении космического корабля "Союз МС-22", произошедшего в декабре 2022 года
Директор Центра внутренних и внешних коммуникаций "Роскосмоса" Ирина Хворостяная рассказала о том, что готовится производство фильма о ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22".
Ученые выяснили, что интервальное голодание полезно для кишечника
Ученые из Среднезападного государственного университета (США) представили результаты исследования, демонстрирующего пользу интервального голодания для здоровья кишечника.