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18 июля состоится саммит при участии 50 европейских государств
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:06

18 июля состоится саммит при участии 50 европейских государств

18 июля текущего года пройдет Четвертый саммит Европейского политического сообщества. Место встречи также известно - Великобритания.

Если опираться на информацию от британской стороны, то на саммите соберутся лидеры 50 европейских государств, которые намерены обсудить ряд важных геополитических вопросов, а в особенности: вооруженный конфликт на Украине и методы борьбы с нелегальной иммиграцией.

Европейское политическое сообщество (ЕСП) было создано в 2022 году. Цель данной площадки заключается в том, чтобы решать совместно острые политические вопросы и взаимодействовать со странами, находящимися за пределами ЕС.

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