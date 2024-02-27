ЕС принял решение создать фонд на 50 миллиардов евро в качестве помощи Украине

Лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля приняли решение создать фонд на 50 миллиардов евро, которые пойдут на помощь Украине. Пакет рассчитан на период до 2027 года.
Венгрия всегда выступала против любых европейских проектов по финансированию украинской стороны. Будапешт и в этот раз отказался передавать вооружение киевскому руководству.
Позже советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в одном из интервью заявил, что ЕС открыто угрожал применить против венгерского государства ряд ограничительных мер, которые должны сильно замедлить темпы экономического роста Венгрии.
Будапешт с начала СВО запретил поставлять вооружение Киеву через свою территорию, настаивая на том, что республика хочет сохранить нейтральную позицию и не желает быть втянута в вооружённый конфликт.
Глава МИДА и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто неоднократно делал заявление в пользу отмены любых антироссийских санкций, считая, что все эти санкционные пакеты наносят намного больше экономического ущерба ЕС, нежели российской стороне, которая прекрасно справляется с любыми видами "ударов" со стороны Евросоюза.
Инициатива Макрона по отправке европейских войск на Украину была отвергнута
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что инициативу Эммануэля Макрона никто не поддержал в ЕС.
Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России
Макрон заявил, что не может позволить России победить.
Стала известна премьера фильма "Холоп 2" в онлайн-кинотеатрах
Стала известна премьера успешной российской комедии "Холоп 2" в онлайн-кинотеатрах. Хит можно будет увидеть уже 8 марта на платформе Okko.
Песков отказался дать комментарий в отношение Никиты Журавеля, который сжег Коран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.