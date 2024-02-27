Лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля приняли решение создать фонд на 50 миллиардов евро, которые пойдут на помощь Украине. Пакет рассчитан на период до 2027 года.

Венгрия всегда выступала против любых европейских проектов по финансированию украинской стороны. Будапешт и в этот раз отказался передавать вооружение киевскому руководству.

Позже советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в одном из интервью заявил, что ЕС открыто угрожал применить против венгерского государства ряд ограничительных мер, которые должны сильно замедлить темпы экономического роста Венгрии.

Будапешт с начала СВО запретил поставлять вооружение Киеву через свою территорию, настаивая на том, что республика хочет сохранить нейтральную позицию и не желает быть втянута в вооружённый конфликт.

Глава МИДА и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто неоднократно делал заявление в пользу отмены любых антироссийских санкций, считая, что все эти санкционные пакеты наносят намного больше экономического ущерба ЕС, нежели российской стороне, которая прекрасно справляется с любыми видами "ударов" со стороны Евросоюза.