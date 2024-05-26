Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 уникальный тюнинг-проект на базе Dacia Duster. Этот кроссовер, созданный из дизельного Duster, оснащен пневматической подвеской, передним электромотором от Nissan Leaf мощностью 215 л. с., аккумулятором на 55 кВт·ч и имеет запас хода до 350 км.

Проект занял более двух лет и стоил свыше 150 000 евро.

Разгон до 100 км/ч занимает 11-12 секунд, а масса автомобиля составляет 1700 кг. Однако, Dacia Duster Electric нельзя использовать на дорогах общего пользования. Его дальнейшая судьба неясна, но возможно, он станет прототипом для будущих электромобилей или объектом исследований.

Также издание L'automobile недавно протестировало новый гибридный Dacia Duster 2024, отметив его улучшенные технические характеристики и комфорт вождения, хотя и указав на необходимость дальнейших оптимизаций, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)