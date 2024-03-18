"Дюна: часть вторая" превзошла сборы первой части всего лишь за 10 дней

Продолжение фильма Дюна 2021 года заработало в прокате 495 миллионов долларов, из которых 208 миллионов в домашнем прокате, в 289 миллионов в международном. Вторая Дюна превзошла суммарные сборы оригинала всего лишь за 10 дней.
Хотя отмечается, что первая картина серии могла собрать намного большую сумму в прокате, если бы не постковидное время.
Режиссёром ленты выступил автор первой части Дени Вильнёв. Главные роли в фильме исполнили преимущественно молодые актёры: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и др. В фильме также играет уникальное и ни на что не похожее музыкальное сопровождение от обладателя двух "Оскаров" Ханса Циммера.
Премьера второй Дюны в России состоялась 4 марта 2024 года.
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