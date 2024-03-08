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В кинотеатре
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 9:37

В кинотеатре "Кунцево Плаза" серии Mori Cinema состоялся светский показ фильма "Дюна часть вторая"

Накануне международного женского дня, 7 марта, в 20:30 состоялся светский показ фильма "Дюна часть вторая" в кинотеатре "Кунцево Плаза" по адресу улица Ярцевская, 19.

На мероприятие пришли многие известные люди: Соколовский Влад, Лена Борщева, Анатолий Цой, Анна Калашникова, Евгений Бороденко и др. Перед показом у звездных гостей была возможность пообщаться с журналистами и поделиться своими творческими планами.

Фильм "Дюна часть вторая" был снят известным канадским режиссёром Дэни Вильневым по роману писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Данная лента стала прямым продолжением первой части "Дюна", вышедшей в 2021 году. Главные роли в фильме сыграли: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек.

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