Польский лидер ответил, почему ЕС не стоит вводить войска на Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что европейские страны не должны открыто вступать в конфликт на Украине, но крайне необходимо поставлять киевскому режиму вооружение и оказывать как можно более объёмную финансовую поддержку.
Также польский глава отметил, что дополнительное финансирование и поставки оружия - это низкая цена для достижения мира, но если вдруг ЕС согласится и примет окончательное решение перекинуть войска на Украину, цена за мир станет очень высокой.
Ранее президент Франции Макрон созвал в Париже лидеров многих европейских стран с целью обсудить вопрос о перебросках вооружённых европейских формирований на территорию Украины, но никто не поддержал данную инициативу.
Лидеры нескольких стран обсудят спорные моменты по Украине
На встрече будут присутствовать германия, Франция и Польша.
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