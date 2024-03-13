Польский лидер ответил, почему ЕС не стоит вводить войска на Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что европейские страны не должны открыто вступать в конфликт на Украине, но крайне необходимо поставлять киевскому режиму вооружение и оказывать как можно более объёмную финансовую поддержку.

Также польский глава отметил, что дополнительное финансирование и поставки оружия - это низкая цена для достижения мира, но если вдруг ЕС согласится и примет окончательное решение перекинуть войска на Украину, цена за мир станет очень высокой.

Ранее президент Франции Макрон созвал в Париже лидеров многих европейских стран с целью обсудить вопрос о перебросках вооружённых европейских формирований на территорию Украины, но никто не поддержал данную инициативу.