В ходе обстрелов села Долинка пострадал десятилетний ребенок

Село Долинка, Запорожская область, было обстреляно украинскими боевиками. В ходе отстрела пострадала девочка в возрасте 10 лет. Ее доставили в больницу с осколочными ранами. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
Сейчас ребёнку оказывают всю необходимую медицинскую и хирургическую помощь, добавил Балицкий.
Сам обстрел проходил около десяти часов вечера, было сброшено два боевых снаряда на инфраструктуру села. На месте поврежденной инфраструктуры работают службы, которые оценят в ближайшее время причиненный ущерб от украинских бомбежек.
Фото: https://calendata.ru
Reuters: Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ
Санкции Канады против "ВСПМО-Ависма" могут поставить под удар производство Airbus.
Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней
По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.
Путин пообещал, что все виновные в теракте в стенах "Крокус Сити Холла" не смогут избежать наказания
Российский президент Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы будут выяснять и дальше, кто был причастен к страшному преступлению в "Крокусе".
Более половины занятых граждан РФ отметили, что их компании сталкиваются с нехваткой персонала
Общий настрой россиян к началу 2024 года остается позитивным по отношению к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем.