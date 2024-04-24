В ходе обстрелов села Долинка пострадал десятилетний ребенок

Село Долинка, Запорожская область, было обстреляно украинскими боевиками. В ходе отстрела пострадала девочка в возрасте 10 лет. Ее доставили в больницу с осколочными ранами. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Сейчас ребёнку оказывают всю необходимую медицинскую и хирургическую помощь, добавил Балицкий.

Сам обстрел проходил около десяти часов вечера, было сброшено два боевых снаряда на инфраструктуру села. На месте поврежденной инфраструктуры работают службы, которые оценят в ближайшее время причиненный ущерб от украинских бомбежек.

Фото: https://calendata.ru