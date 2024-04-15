Dodge планирует выпустить доступные версии электрического Charger с одним мотором на задней оси и приставкой GT, аналогичной бензиновым моделям с шестицилиндровым двигателем предыдущего поколения. Эти машины ожидаемо появятся на рынке во второй половине 2025 года, обеспечивая запас хода около 510 километров и мощность около 300 лошадиных сил.
В сравнении с бензиновыми моделями, электрический Charger предложит меньшую мощность, но достаточно высокую производительность, разгоняясь до 60 миль в час за 3,3-4,7 секунды. Батареи никель-кобальт-алюминиевой технологии обеспечат запас хода от 418 до 510 километров на одной зарядке.
Кроме того, Dodge также представит топливные модификации Charger с рядным битурбошестёрочным двигателем 3.0 Hurricane, обеспечивая мощность от 426 до 558 лошадиных сил. Обе модели будут оснащены полным приводом и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, сообщает Motor.
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