Dodge ищет идеальный звук выхлопа для своего электрического Charger Daytona

Dodge активно ищет оптимальное звуковое решение для своего нового электрического спортивного автомобиля Charger Daytona. Основное требование — создать звук, который соответствует спортивному наследию марки, но при этом не является навязчивым или слишком громким.

Хотя несколько тизеров были выпущены, демонстрируя различные варианты звукового сопровождения, окончательное решение еще не принято. Варианты звука варьируются от глубокого и мощного басового звука до высокочастотных футуристических вариантов.

Некоторые фанаты выразили опасения по поводу того, что электрический Charger Daytona не сможет повторить атмосферу бензиновых моделей. Однако, Dodge заверяет, что их инженеры готовы создать звук, который соответствует спортивному характеру автомобиля.

Компания также приглашает фанатов оставить отзывы и предоставляет возможность проголосовать за предпочитаемый звук выхлопа на специальном веб-сайте. Это демонстрирует готовность Dodge учитывать мнение своей аудитории при принятии решений.

Charger Daytona имеет важное значение для Dodge как первый полностью электрический автомобиль компании. Успех модели во многом зависит от восприятия фанатами, делая звук выхлопа ключевым аспектом этого процесса, сообщает Carsweek.Ru.