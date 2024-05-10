Исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ожидает повышение по службе, прогнозирует со ссылкой на источники РБК. Сын секретаря Совбеза может занять пост вице-премьера в новом составе правительства РФ.
Причём, по имеющейся информации с прежней должностью совмещение не предполагается. Ему может перейти функционал, за который в прежнем составе команды Михаила Мишустина отвечала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Патрушев-младший имеет опыт работы в банковском секторе. В разное время он был топ-менеджером сначала ВТБ, а позднее Россельхозбанка. Продолжил карьеру на государственной службе. В должности главы минсельхоза. О Дмитрии Патрушеве отзываются как об эффективном руководителе.
В заслуги ставят увеличение экспорта продукции российского агропромышленного комплекса, а также реализацию федеральной научно-техническая программы. И всё это в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну. Причем в отрасли агропромышленного комплекса рестрикции наиболее чувствительны.
Также в актив кандидату можно записать успешный запуск госпрограммы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Целевые показатели в ней тоже достигнуты под кураторством Дмитрия Патрушева.
Фото: Пресс-служба Президента России
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