Исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ожидает повышение по службе, прогнозирует со ссылкой на источники РБК. Сын секретаря Совбеза может занять пост вице-премьера в новом составе правительства РФ.

Причём, по имеющейся информации с прежней должностью совмещение не предполагается. Ему может перейти функционал, за который в прежнем составе команды Михаила Мишустина отвечала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Патрушев-младший имеет опыт работы в банковском секторе. В разное время он был топ-менеджером сначала ВТБ, а позднее Россельхозбанка. Продолжил карьеру на государственной службе. В должности главы минсельхоза. О Дмитрии Патрушеве отзываются как об эффективном руководителе.

В заслуги ставят увеличение экспорта продукции российского агропромышленного комплекса, а также реализацию федеральной научно-техническая программы. И всё это в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну. Причем в отрасли агропромышленного комплекса рестрикции наиболее чувствительны.

Также в актив кандидату можно записать успешный запуск госпрограммы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Целевые показатели в ней тоже достигнуты под кураторством Дмитрия Патрушева.

Фото: Пресс-служба Президента России