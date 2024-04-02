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Российский мультсериал
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:03

Российский мультсериал "ДиноСити" станет доступен в Китае на всех платформах

В Китае выйдет мультсериал российского производства "ДиноСити". Премьера состоится на китайском телеканале Huashi TV. Уже в апреле сериал станет доступен на 20 платформах КНР.

Мультсериал "ДиноСити" имеет возрастной рейтинг 0+, рассчитан на максимально широкую детскую аудиторию. Производством анимационного сериала занималась студия ГК "Рики" и стриминговая платформа Иви.

Сюжет повествует о динозавре, который путём проб и ошибок учит юных зрителей разным полезным вещам. Мультсериал представляет собой большой образовательный проект, который обличён в развлекательную анимационную форму.

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