Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.
Небензя отметил, что нынешние действия Ирана возникли далеко не на пустом месте, а имеют чёткую и обоснованную причину. Ранее Израиль нанёс массированный удар по дипломатическому консульству Ирана в Дамаске, Сирия.
Когда произошло подобное вопиющее событие, Совет Безопасности ООН проигнорировал его, что привело к дальнейшей эскалации между Ираном и Израилем на данный момент, заявил Небензя.
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