Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.

Небензя отметил, что нынешние действия Ирана возникли далеко не на пустом месте, а имеют чёткую и обоснованную причину. Ранее Израиль нанёс массированный удар по дипломатическому консульству Ирана в Дамаске, Сирия.

Когда произошло подобное вопиющее событие, Совет Безопасности ООН проигнорировал его, что привело к дальнейшей эскалации между Ираном и Израилем на данный момент, заявил Небензя.