Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring

Новая модель представляет собой глубоко модернизированную версию предшественника, с более взрослым внешним видом, усиленным стилем марки и акцентом на молодежные детали. Интерьер также претерпел изменения, включая увеличение диагонали мультимедийного дисплея, новые функции управления и цифровую приборную панель. Габариты остались почти неизменными, сохраняя просторный багажник.

Анализ показал, что владельцы Spring в основном совершают короткие поездки, что отразилось на спецификациях автомобиля: электромоторы с мощностью 45 и 65 лошадиных сил, обеспечивающие разгон до 100 км/ч за менее чем 20 и 14 секунд соответственно, и батарея емкостью 26,8 кВт·ч, достаточная для преодоления более 220 км. Зарядка осуществляется в основном дома, хотя быстрые станции также доступны.

Цены пока не объявлены, но ожидается, что новый Spring будет конкурировать с другими доступными электрокарами на рынке, сообщает Российская Газета.