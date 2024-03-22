Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование осознаёт риски для себя и своей армии, но намеренно использует своих необученный солдат в роли пушечного мяса, чтобы замедлить наступление Вооружённых сил России.

Киевский режим понимает, что их поражение неминуемо. Именно поэтому они кидают на поле битвы совсем недавно мобилизованных молодых ребят, которые абсолютно не подготовлены и лишены знаний азов военного дела.

Украина пытается сохранить боеспособные части, но у них это не выходит. Украинские солдаты все чаще вынужденно отступают с поле битвы. Все эти факторы ещё раз говорят о военном преимуществе России, особенно не авдеевском направлении, отметил Гагин.

Российская армия за последнее время успешно проводит спецоперацию, ею было освобождено ряд важных территорий: Авдеевка, Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское, Тоненькое.