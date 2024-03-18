Исследователи обнаружили связь неврологических заболеваний с инвалидностью

Анализ масштабной базы данных болезней, охватывающей около 3,4 миллиарда человек, выявил, что инвалидность часто становится следствием таких состояний, как болезнь Альцгеймера, инсульт и менингит, которые напрямую связаны с неврологическими проблемами.

Наиболее распространенными среди них являются головные боли, включая мигрени, которые приводят к перенапряжению клеток мозга и кровеносных сосудов, и количество пациентов с такими проблемами продолжает расти. Полученные данные помогут ученым лучше понять связь между инвалидностью и неврологическими заболеваниями, что может способствовать более эффективной диагностике и лечению, сообщает МедиаПоток.