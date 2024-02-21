Жители 28 регионов РФ подали более 2 миллионов заявлений на участие в ДЭГ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) оказалось очень популярно в России, об этом свидетельствуют недавние цифры.

Жители 28 субъектов РФ подали более 2 миллионов заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Стоит отметить, что 1,25 миллионов людей заявили о желании использовать "Мобильного избирателя". "Мобильный избиратель" - это новая избирательная система, позволяющая голосовать из любого места пребывания, а не только по адресу временной или постоянной прописки.

Центральная Избирательная комиссии (ЦИК) сообщила, что в начале февраля у граждан появится возможность проголосовать на выборах, узнав адрес избирательного участка и политические программы каждого кандидата в приложении или на сайте "Госуслуги".

Выборы президента РФ намечены на 17 марта. Они продлятся с 15 по 17 марта.