В 2024 году ДЭГ будет активно использоваться на выборах разного уровня в Москве, Курской, Псковской, Ярославской областях

Член ЦИК РФ Антон Лопатин сообщил, что официальная информация о том, сколько субъектов и их жителей смогут проголосовать через платформу ДЭГ, станет известна только в конце мая.

Использование ДЭГ на выборах разного уровня вошло в практику с 2019 года. Таким образом, ДЭГ стало неотъемлемой частью любых выборов в 30 регионах РФ.

Есть регионы в России, где дистанционное электронное голосование будет применяться в избирательном процессе в обязательном порядке. Среди российских регионов в этом году ДЭГ точно будет использоваться в Москве, Курской, Псковской, Ярославской областях.