В 2024 году ДЭГ будет активно использоваться на выборах разного уровня в Москве, Курской, Псковской, Ярославской областях

Член ЦИК РФ Антон Лопатин сообщил, что официальная информация о том, сколько субъектов и их жителей смогут проголосовать через платформу ДЭГ, станет известна только в конце мая.
Использование ДЭГ на выборах разного уровня вошло в практику с 2019 года. Таким образом, ДЭГ стало неотъемлемой частью любых выборов в 30 регионах РФ.
Есть регионы в России, где дистанционное электронное голосование будет применяться в избирательном процессе в обязательном порядке. Среди российских регионов в этом году ДЭГ точно будет использоваться в Москве, Курской, Псковской, Ярославской областях.
Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации
В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
Запрет продажи алкоголя и рекламы пива на стадионах во время Игр дружбы одобрил СФ
Изначально в законопроекте допускалась розничная продажа алкоголя и реклама букмекерских контор на стадионах.
Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - сказали в ведомстве.