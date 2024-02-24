На участие в ДЭГ в 2024 году подали заявки три миллиона желающих

Количество желающих дистанционно проголосовать на выборах президента в 2024 году растёт, теперь это число достигло 3 миллионов человек.

Уже 3 миллиона граждан подали заявление на участие в ДЭГ.

Многие граждане РФ уже подали заявление на участие в Дистанционном электронном голосовании. Сейчас это сделать крайне просто. Можно голосовать через приложение, не выходя из дома или работы.

Электронное голосование пройдёт с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. В личном кабинете можно ознакомиться с избирательными программами кандидатов на пост главы государства, а также узнать точный адрес избирательного участка. Если граждане по той или иной причине находятся заграницей или физически не могут проголосовать по месту проживания, то им поможет приложение «Мобильный избиратель», которое покажет ближайший участок, где можно отдать голос на выборах.

В Минцифры сообщили, что среди наиболее активных регионов значатся следующие: Московская, Ростовская, Свердловская области, Алтайский край и Чувашская Республика.