Завершается создание российской технической системы противодействия опасным DDoS-атакам на важные отечественные киберобъекты. Система будет выявлять и блокировать вредоносный интернет-трафик, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" Дмитрий Грибков, помощник секретаря Совета безопасности России.

Система способна вести непрерывный мониторинг и анализ российского и зарубежного интернет-трафика и в случае выявления вредоносности осуществит его блокирование, сообщает РИА "Новости".



Для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета Роскомнадзор создал замещающую инфраструктуру. В целях противодействия масштабным компьютерным атакам выработаны сценарии реагирования в зависимости от уровня угрозы.

С начала проведения специальной военной операции число компьютерных атак на российские информационные ресурсы существенно увеличилось.





