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Россия готова противостоять DDoS-атакам
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:26

Россия готова противостоять DDoS-атакам

Завершается создание российской технической системы противодействия опасным DDoS-атакам на важные отечественные киберобъекты. Система будет выявлять и блокировать вредоносный интернет-трафик, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" Дмитрий Грибков, помощник секретаря Совета безопасности России.

Система способна вести непрерывный мониторинг и анализ российского и зарубежного интернет-трафика и в случае выявления вредоносности осуществит его блокирование, сообщает РИА "Новости".

Для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета Роскомнадзор создал замещающую инфраструктуру. В целях противодействия масштабным компьютерным атакам выработаны сценарии реагирования в зависимости от уровня угрозы.

С начала проведения специальной военной операции число компьютерных атак на российские информационные ресурсы существенно увеличилось.



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