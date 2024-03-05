Завершается создание российской технической системы противодействия опасным DDoS-атакам на важные отечественные киберобъекты. Система будет выявлять и блокировать вредоносный интернет-трафик, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" Дмитрий Грибков, помощник секретаря Совета безопасности России.
Система способна вести непрерывный мониторинг и анализ российского и зарубежного интернет-трафика и в случае выявления вредоносности осуществит его блокирование, сообщает РИА "Новости".
Для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета Роскомнадзор создал замещающую инфраструктуру. В целях противодействия масштабным компьютерным атакам выработаны сценарии реагирования в зависимости от уровня угрозы.
С начала проведения специальной военной операции число компьютерных атак на российские информационные ресурсы существенно увеличилось.
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