Cubot KingKong AX представляет собой защищённый смартфон, разработанный компанией Cubot для активных пользователей и тех, кто ценит надёжные гаджеты. Он обладает двумя дисплеями, высоким разрешением основной камеры и быстрой зарядкой.

Основные характеристики устройства включают:

Два дисплея: 6,58-дюймовый основной экран с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц для плавных анимаций, а также дополнительный круглый экран на задней крышке для отображения уведомлений и другой информации. Процессор и память: восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ (расширяемые с помощью виртуальной памяти), 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD до 1 ТБ. Защита и прочность: защита IP68/IP69K от пыли и воды, прочный корпус с прорезиненными вставками для устойчивости к ударам и падениям. Толщина корпуса 12,7 мм, вес 296 граммов. Камеры: основная камера на 100 мегапикселей и фронтальная на 32 Мп. Автономность: аккумулятор емкостью 5100 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Глобальная премьера Cubot KingKong AX намечена на 15 апреля 2024 года, но устройство уже доступно для заказа на AliExpress по специальной цене 24 577 рублей. Количество устройств ограничено, сообщает 4pda.