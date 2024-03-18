Куба стремится стать привлекательным туристическим направлением для России

На официальном открытии международной туристической выставки "Интурмаркет" в Москве министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда заявил о желании острова стать туристическим регионом России. Он подчеркнул, что Россия всегда имела особое значение для Кубы, а в последнее время стала третьим по объему рынком туристов.
Куба активно развивает различные виды отдыха, включая семейный, пляжный, медицинский и культурный. Они предлагают богатое культурное наследие, природные красоты, а также развитую медицинскую инфраструктуру. Гарсия Гранда выразил готовность к сотрудничеству с российскими туроператорами и предложил льготы для тех, кто привезет новых туристов на остров.
Международная туристическая выставка "Интурмаркет", в рамках которой были высказаны эти заявления, собрала более 700 компаний из различных регионов России и 13 стран, включая Кубу. В выставке принимают участие различные страны, демонстрируя свои туристические возможности и продукты. Выставка продлится до 18 марта, сообщает Интерфакс.
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