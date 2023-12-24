Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья объявил о планах по расширению прямых авиарейсов между Россией и Кубой. В связи с растущим туристическим спросом, планируется увеличение частоты рейсов и добавление новых направлений.
Дипломат указал на возможное увеличение числа рейсов по направлениям Москва — Гавана и Москва — Варадеро. Важным моментом является возобновление прямых рейсов из Москвы в Гавану с 24 декабря 2023 года, выполняемых авиакомпанией "Россия" (часть группы "Аэрофлот") два раза в неделю. Время в пути из Москвы в Гавану составит 14 часов, обратно — 13 часов. Расширение авиасообщения направлено на удовлетворение растущего интереса российских туристов к посещению Кубы, сообщает Турпром.
Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали
Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали, с индексами D1 (туризм) и D2 (деловые цели), начиная с января 2024 года. Оба типа виз позволяют пребывать в стране до 60 дней.
Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании
Тысячи ботинок, а также другие товары, оказались выброшены на пляжи северной части Дании в результате потери 46 контейнеров с судна Maersk, следовавшего из Бремерхафена в Гданьск, из-за шторма "Пиа".
Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков
Согласно данным, представленным на портале Science Alert, употребление алкоголя перед сном сначала расслабляет и замедляет взаимосвязь нервных клеток, однако через несколько часов организм переходит в более активную стадию обработки алкоголя, что приводит к нарушениям сна.
Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции
Доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что не только само количество сна, но и его постоянство имеют значение. Результаты исследования, в котором участвовало 826 человек в течение двух десятилетий, подчеркивают, что неправильное чередование продолжительности сна может негативно сказаться на здоровье мозга.