Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья объявил о планах по расширению прямых авиарейсов между Россией и Кубой. В связи с растущим туристическим спросом, планируется увеличение частоты рейсов и добавление новых направлений.

Дипломат указал на возможное увеличение числа рейсов по направлениям Москва — Гавана и Москва — Варадеро. Важным моментом является возобновление прямых рейсов из Москвы в Гавану с 24 декабря 2023 года, выполняемых авиакомпанией "Россия" (часть группы "Аэрофлот") два раза в неделю. Время в пути из Москвы в Гавану составит 14 часов, обратно — 13 часов. Расширение авиасообщения направлено на удовлетворение растущего интереса российских туристов к посещению Кубы, сообщает Турпром.