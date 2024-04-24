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Путин пообещал, что все виновные в теракте в стенах
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:03

Путин пообещал, что все виновные в теракте в стенах "Крокус Сити Холла" не смогут избежать наказания

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы будут выяснять и дальше, кто был причастен к страшному преступлению в "Крокусе".

Спецслужбы и прочие сотрудники органов правопорядка будут изучать произошедшее до тех пор, пока все спонсоры, кураторы, организаторы и исполнители теракта не понесут заслуженного наказания.

Теракт в "Крокусе" стал одним из самых страшных событий в новейшей истории России. По последним данным, в стенах концертного зала погибло 144 человека, пострадали 551, 11 человек, виновных в преступлении, задержаны и помещены под стражу.

Фото: © Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

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