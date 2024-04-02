Путин пообещал, что всех причастных к теракту в "Крокусе" найдут

Российский президент Владимир Путин заявил, что существует острая необходимость не только найти исполнителей ужасного преступления в "Крокусе", но найти тех, кто является заказчиком данного кровавого преступления. Глава государства отметил, что всех преступников точно достанут.
Теракт в "Крокус Сити Холле" стал одним из самых кровавых событий в новейшей истории России. На сегодняшний момент известно, что 144 человека погибло в ходе обстрелов террористов и поджога концертного зала "Крокус Сити Холл". 11 исполнителей были пойманы, включая четырёх боевиков, непосредственно участвовавших в убийстве зрителей. Теракт состоялся на концерте группы Пикник, члены которой также выразили соболезнования семьям погибших.
Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили
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