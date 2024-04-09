Выявили еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Росфинмониторинг раскрыл ещё семь фигурантов уголовного дела в "Крокус Сити Холле". Их внесли в список террористов. Среди фигурантов значатся следующие лица: Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишера Касимов, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммад Шарипзоду.

22 марта 2024 году четверо боевиков вторглись в концертный зал и расстреляли мирных людей, пришедших на концерт группы "Пикник". По официальным данным, погибло 144 человека, 382 пострадавших. Теракт в "Крокусе" стал одним из самых кровавых событий в истории России, сравнимый лишь c Норд-Остом и Бесланом.