Росфинмониторинг раскрыл ещё семь фигурантов уголовного дела в "Крокус Сити Холле". Их внесли в список террористов. Среди фигурантов значатся следующие лица: Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишера Касимов, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммад Шарипзоду.
22 марта 2024 году четверо боевиков вторглись в концертный зал и расстреляли мирных людей, пришедших на концерт группы "Пикник". По официальным данным, погибло 144 человека, 382 пострадавших. Теракт в "Крокусе" стал одним из самых кровавых событий в истории России, сравнимый лишь c Норд-Остом и Бесланом.
США тратят на Украину $80 тыс. в секунду, заявил член Сената Конгресса
Согласно другой версии, Америка тратит сейчас на Украину около 300 миллионов долларов в год, а в последние два года - 40 миллиардов долларов.
Стало известно о появлении в мире ферм по разведению верблюдов
Традиционное представление о верблюдах, гуляющих по огромным пустыням, изменяется с появлением промышленного разведения верблюдов, которое ставновится все более распространенным, напоминая модель оседлого земледелия, используемую для коров, овец и свиней.
Эксперты подняли вопрос о недостаточности космического законодательства
Частные компании в настоящее время все чаще вовлекаются в космическую исследовательскую деятельность, однако правовые аспекты испытывают затруднения в удержании темпа с этими разработками.
Ученые обнаружили связь между изменениями в мозге в среднем возрасте и деменцией
Мозг в среднем возрасте подвергается значительным изменениям, которые могут повлиять на будущее когнитивное здоровье, особенно в контексте деменции.