Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2024 : 92,3058
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2024 : 100,0668
СК подозревает, что организаторами теракта в
  1. Главная
  2. Общество
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:10

СК подозревает, что организаторами теракта в "Крокусе" могут быть либо спецслужбы Украины, либо исламские радикалы

После теракта в "Крокусе" террористы пытались уничтожить телефоны, так как в них была важная информация касательно сведений о кураторах, которые напрямую связаны с заказчиками теракта. По данным расследования, проведённого СК, известно, что "Крокус Сити Холл" был выбран не случайно, а намеренно. Один из обвиняемых подтвердил это в показаниях.

В телефоне одного из исполнителей обнаружили фотографии людей в форме украинской армии с флагами Украины. На данный момент СК проверяет причастность представителей исламского террористического движения и украинских спецслужб к организации и совершению теракта. Пока подозрение падает на двух возможных организаторов: ИГ (организация признана запрещённой на территории РФ) и спецслужбы Украины.

Мир

Суверенный фонд Ирландии продаст акции израильских банков из-за ситуации в Палестине

Суверенный фонд Ирландии продаст акции израильских банков из-за ситуации в Палестине

Читать полностью
В Play Market обнаружен крипторазвод

В Play Market обнаружен крипторазвод

В Play Market обнаружен крипторазвод, и Google закрыла 87 приложений, разработанных двумя скамерами. Google потратила $75 000 на расследование, идентифицировав двух мошенников из Шэньчжэня и Гонконга.

Читать полностью

Общество

Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления

Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления

Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам.

Читать полностью
Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах

Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах

В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.

Читать полностью

Новости