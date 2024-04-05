СК подозревает, что организаторами теракта в "Крокусе" могут быть либо спецслужбы Украины, либо исламские радикалы

После теракта в "Крокусе" террористы пытались уничтожить телефоны, так как в них была важная информация касательно сведений о кураторах, которые напрямую связаны с заказчиками теракта. По данным расследования, проведённого СК, известно, что "Крокус Сити Холл" был выбран не случайно, а намеренно. Один из обвиняемых подтвердил это в показаниях.

В телефоне одного из исполнителей обнаружили фотографии людей в форме украинской армии с флагами Украины. На данный момент СК проверяет причастность представителей исламского террористического движения и украинских спецслужб к организации и совершению теракта. Пока подозрение падает на двух возможных организаторов: ИГ (организация признана запрещённой на территории РФ) и спецслужбы Украины.