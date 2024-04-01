Любимова заявила, что в местах проведения массовых мероприятий усилены меры безопасности

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в местах проведения большинства мероприятий, носящих массовый характер, усилены меры безопасности.
Это было сделано после теракта в "Крокусе". Также Любимова заявила, что все вузы, находящиеся в ведении Министерства Культуры, будут обеспечены всем необходимым для полной безопасности студентов в стенах учебных корпусов и общежитий. Всего количество вузов, подконтрольных ведовству, достигло на состояние 2024 года 51 единицы.
Теракт в "Крокус Сити Холле" стал одним из самых кровавых и трагических событий в новейшей истории России наравне с Бесланом и Дубровкой. 22 марта 2024 года в концертный зал ворвались люди в масках и открыли огонь в зрителей. По итогу погибло 144 человека, 382 пострадавших.
Американские военные инструкторы приехали в Армению для учений
Группа мобильных инструкторов из США приехала в Армению, чтобы обучать коллег по темам связям с общественностью и коммуникациям.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня
В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.
Путин продлил срок льготной ипотеки для семей с детьми до шести лет
Срок исполнения поручения президента России поставлен на начало лета — 1 июня, контроль за ним возложено на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В России продлили льготную ипотеку для семей с детьми до 6 лет. Теперь она будет действовать до 2030 года. Ставка по этой программе не должна превышать 6%. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Кремля.