Любимова заявила, что в местах проведения массовых мероприятий усилены меры безопасности

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в местах проведения большинства мероприятий, носящих массовый характер, усилены меры безопасности.

Это было сделано после теракта в "Крокусе". Также Любимова заявила, что все вузы, находящиеся в ведении Министерства Культуры, будут обеспечены всем необходимым для полной безопасности студентов в стенах учебных корпусов и общежитий. Всего количество вузов, подконтрольных ведовству, достигло на состояние 2024 года 51 единицы.

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал одним из самых кровавых и трагических событий в новейшей истории России наравне с Бесланом и Дубровкой. 22 марта 2024 года в концертный зал ворвались люди в масках и открыли огонь в зрителей. По итогу погибло 144 человека, 382 пострадавших.