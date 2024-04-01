"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня

В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.

Возбуждение дополнительных проверок и изъятие документов о состоянии объекта начались в связи с частыми обращениями граждан, которые отметили, что в момент пожара в "Крокусе" не сработала система пожарной безопасности. В ходе возгорания в концертном зале обрушилась кровля и погибло множество людей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" унёс по официальным данным 144 человека, среди которых были и дети. 382 человека пострадали и находятся в тяжёлом состоянии в больнице.