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Девять человек задержали в Таджикистане, все они подозреваются в связи с террористами из
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:27

Девять человек задержали в Таджикистане, все они подозреваются в связи с террористами из "Крокус Сити Холла"

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых людей, которые, возможно, причастны к теракту в "Крокусе".

Как минимум, все подозреваются в связях с основной группой террористов, устроивших расстрел мирных граждан на концерте в Подмосковье. По информации сотрудников органов безопасности, девять человек задержаны в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.

Теракт в "Крокусе" стал одним из самых трагических событий в истории современной России. Количество погибших по последним данным доходит до 144 человек, 382 пострадали и находятся в тяжёлом состоянии. Трагедия в "Крокусе" войдёт в страшный список других террористических актов: Норд-Ост, Беслан и др.

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