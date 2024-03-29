Один из пособников боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", попытался обжаловать свой арест

Подсобник террористов, устроивших теракт в "Крокусе", Алишер Касимов подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать собственный арест.

По данным следствия известно, что Касимов предоставил квартиру четверым боевикам, которые оборудовали ее в качестве своей базы.

22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" должен был состояться концерт группы "Пикник". Но ещё до его начала в здание концертного зала ворвались вооружённые люди в масках, которые начали безжалостно расстреливать зрителей.

Позже кто-то из террористов кинул зажигательную шашку или взрывчатое устройство, из-за чего загорелась и обрушилась кровля. Погибло 144 человек, 382 пострадали.