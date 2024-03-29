Один из пособников боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", попытался обжаловать свой арест

Подсобник террористов, устроивших теракт в "Крокусе", Алишер Касимов подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать собственный арест.
По данным следствия известно, что Касимов предоставил квартиру четверым боевикам, которые оборудовали ее в качестве своей базы.
22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" должен был состояться концерт группы "Пикник". Но ещё до его начала в здание концертного зала ворвались вооружённые люди в масках, которые начали безжалостно расстреливать зрителей.
Позже кто-то из террористов кинул зажигательную шашку или взрывчатое устройство, из-за чего загорелась и обрушилась кровля. Погибло 144 человек, 382 пострадали.
Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR
Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках.
Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении
Зам министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил на страничке в соцсети, что две программы российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва были заблокированы. Речь идёт об авторских проектах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер
Игровой журналист Джейсон Шрайер пока не видит причин, почему игра от студии Rockstar games GTA 6 должна выйти с задержкой. По мнению журналиста, все игры могут быть подвержены задержке перед самим релизом.
Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий
Доктор Баркер и его команда разработали инструмент искусственного интеллекта, который правильно определил состояние пациентов в 80% случаев.