Количество пострадавших в "Крокусе" растет с каждым днем: на данный момент их число достигло 382

Количество погибших в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошедшем 22 марта текущего года, возросло до 382. Пострадало девять детей. 217 жертвам теракта оказана помощь, 165 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что количество пострадавших каждый день возрастает по одной причине: некоторые люди убегали из зала в состоянии сильнейшего шока, поэтому обращались за медпомощью только спустя пару или более дней.

Трагедия в "Крокусе" произошла вечером 22 марта. По официальным данным количество погибших достигло 144 человек, среди которых были и дети.