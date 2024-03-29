Количество пострадавших в "Крокусе" растет с каждым днем: на данный момент их число достигло 382

Количество погибших в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошедшем 22 марта текущего года, возросло до 382. Пострадало девять детей. 217 жертвам теракта оказана помощь, 165 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что количество пострадавших каждый день возрастает по одной причине: некоторые люди убегали из зала в состоянии сильнейшего шока, поэтому обращались за медпомощью только спустя пару или более дней.
Трагедия в "Крокусе" произошла вечером 22 марта. По официальным данным количество погибших достигло 144 человек, среди которых были и дети.
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Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
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