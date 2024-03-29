Южнокорейская газета извинилась за оскорбительную карикатуру про теракт в "Крокусе"

Южнокорейское новостное издание The Korea Herald опубликовало на страницах одного из номеров карикатуру на теракт в "Крокус Сити Холле".
Посольство РФ в Сеуле обвинило газету в том, что это был чрезвычайно циничный ход. Данная карикатура оскорбляет не только граждан России, но и Кореи, которые искренне выражают соболезнования погибшим в стенах "Крокуса" и испытывают сочувствие той трагедии, которая унесла жизни стольких людей.
Газета публично извинилась и заявила, что допустила серьёзную оплошность. Редакция ещё раз выразила соболезнования россиянам.
Трагедия в "Крокус Сити Холле" унесла жизни 144 человек, 182 пострадали. По официальной версии известно, что к трагедии причастны 11 человек, которых уже задержали.
Российский посол в США прокомментировал отказ американских властей сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом
Американские власти отказались сотрудничать с Россией в борьбе с мировым терроризмом. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия никогда не бегала за США и не выпрашивала никаких подачек.
Выступление Байдена было прервано протестующими пацифистами
Они обвинили его в крови на руках.
Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву остаётся прежним - он составляет один год. Бурдинский подчеркнул, что призывников или людей, подлежащих призыву, не будут отправлять в зону боевых действий и привлекать к участию в СВО.
Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
Импорт, в противоположность этому, сократился.