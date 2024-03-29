Южнокорейская газета извинилась за оскорбительную карикатуру про теракт в "Крокусе"

Южнокорейское новостное издание The Korea Herald опубликовало на страницах одного из номеров карикатуру на теракт в "Крокус Сити Холле".

Посольство РФ в Сеуле обвинило газету в том, что это был чрезвычайно циничный ход. Данная карикатура оскорбляет не только граждан России, но и Кореи, которые искренне выражают соболезнования погибшим в стенах "Крокуса" и испытывают сочувствие той трагедии, которая унесла жизни стольких людей.

Газета публично извинилась и заявила, что допустила серьёзную оплошность. Редакция ещё раз выразила соболезнования россиянам.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" унесла жизни 144 человек, 182 пострадали. По официальной версии известно, что к трагедии причастны 11 человек, которых уже задержали.